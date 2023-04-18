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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Василикон, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Филла, Греция
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
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