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Коммерческая недвижимость в Василика, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Souroti, Греция
Коммерческая 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Коммерческая 1 комната в Василика, Греция
Коммерческая 1 комната
Василика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 205,000
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