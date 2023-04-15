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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Vari Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 6 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 695 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
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