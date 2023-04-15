Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
  6. Производственные помещения

Купить производственное здание с видом на горы в Vari Municipal Unit, Греция

Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
663 м²
€ 2,299,275
Бизнес состоит из пяти меблированных вилл с прекрасным видом на море!
Коммерческаяв Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
270 м²
€ 597,214
Предлагается на продажу коммерческое помещение общей площадью в 270 кв. м. Помещение располо…
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 229,074
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на горо…
Офис 1 спальняв alimos, Греция
Офис 1 спальня
alimos, Греция
180 м²
€ 299,000
Код недвижимости: 1511 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, на 1-м э…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 489,474
Продается бизнес состоящий из двух одинаковых отдельностоящих коттеджа, площадью 154м2 кажды…
Коммерческаяв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
400 м²
€ 487,725
Продаётся помещение под бизнес 200 кв м и 200 кв.м жил площади на втором этаже. Помещение по…
Отель 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,867,976
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
1 400 м²
€ 796,286
Продается коммерческое помещение площадью 1400 кв.м на острове Крит. Помещение расположено н…
Коммерческая 5 комнатв Дунайка, Греция
Коммерческая 5 комнат
Дунайка, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 832,106
Здание находится в поселке Калакеика. На первом этаже имеются три помещения: 1е- 95 кв.м., 2…
Коммерческаяв Македонии и Фракии, Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
510 м²
€ 1,493,036
Предлагаем Вашему вниманию новые квартиры в жилом комплексекурортного поселка на п-ве Кассан…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
426 м²
€ 428,004
Продается бизнес площадью 426 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью.…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 696,750
Продается здание площадью 600 кв.м в Салониках. У объекта есть камин. Недвижимость продается…

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти