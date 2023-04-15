Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni

Купить коммерческую недвижимость в Vari Municipal Unit, Греция

10 объектов найдено
Коммерческая 6 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
426 м²
€ 700,000
Код недвижимости: 1491 - ПРОДАЕТСЯ 6 спален, угловой корпус общей площадью 426 кв.м, 3 уровн…
Производствов Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 735 м²
€ 26,000
Ref: 1126 - Frati Kropias SALE Общая площадь земли 3735 кв.м. Цена: 48,550 €. Земля 740 кв.м…
Производствов Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 153 м²
€ 11,500
Ref: 1128 - SAINT GEORGE SKLIPOU Kropias SALE Общая площадь земли 1153 кв.м. Земля 11 имеет …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается магазин, построенный на участке 1050 кв.м, в районе Вула. Магазин одноэтажный и им…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Трехуровневое здание, расположенное на центральной трассе по дороге в аэропорт, в районе Вар…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью в 576 кв.м на центральном проспекте …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Предлагается на продажу инвестиционные объекты - магазины в шикарном торговом центре в район…
Коммерческая 6 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 695 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагается на продажу инвестиционное здание общей площадью 330 кв.м. на участке площадью 2…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Здание расположено в центральной части района Вари (Южного пригорода Афинского округа). Здан…

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти