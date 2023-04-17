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Купить отель с бассейном в Циливи, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Циливи, Греция
Отель 1 комната
Циливи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
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