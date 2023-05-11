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Коммерческая недвижимость в Trilofos, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Kardia, Греция
Коммерческая 1 комната
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Коммерческая 1 комната в Kardia, Греция
Коммерческая 1 комната
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Коммерческая 1 комната в Trilofos, Греция
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Коммерческая 1 комната в Kardia, Греция
Коммерческая 1 комната
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Коммерческая 1 комната в Trilofos, Греция
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 225,000
Коммерческая 1 комната в Trilofos, Греция
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
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