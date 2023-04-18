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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферийная единица Трикала, Греция

Kalampaka Municipality
1
Трикала
1
1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Chrysomilia, Греция
Коммерческая 1 комната
Chrysomilia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается бизнес площадью 2000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный в…

Параметры недвижимости в периферийная единица Трикала, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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