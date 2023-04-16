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Купить коммерческую недвижимость в Triandria Municipal Unit, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается коммерческое помещение состоящее из: Подвал: 100 м2Первый этаж: 700 м2Лофт: 300 м2
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
В одном из центральных мест города продаётся коммерческое помещение, которое на протяжении м…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 1600 кв.м в Салониках. Продается коммерческое помещение на централ…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается офисное помещение в центре города Салоники. Помещение разделено на индивидуальные …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продаются помещения под магазины разной площадью в г. Салоники. Магазины находятся в элитном…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 81,900
Продается помещение под магазин площадью 30 кв.м в г. Салоники. Цокольный этаж 30 кв.м и под…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продаётся коммерческое помещение в центре города Салоники, помещение находится в оживлённном…

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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