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Купить производственное здание в периферийная единица Тинос, Греция

Municipality of Tinos
1
Тинос
1
Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Tripotamos, Греция
Производство
Tripotamos, Греция
6 030 м²
€ 130,000
Ref: 156 - Tinos SALE Land with an area of 6030 sqm, Stunning views to the port and the Aege…

Параметры недвижимости в периферийная единица Тинос, Греция

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