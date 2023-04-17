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Купить отель с видом на море в периферийная единица Тинос, Греция

Municipality of Tinos
2
Тинос
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Отель В архив
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2 объекта найдено
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
345 м²
€ 1,600,000
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…
Отель 1 комнатав Ormos Ysternion, Греция
Отель 1 комната
Ormos Ysternion, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Предлагается на продажу гостиница на острове Тинос, одном из островов Кикладского Архипелага…

Параметры недвижимости в периферийная единица Тинос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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