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Отели с бассейном в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
4
Thira Municipal Unit
3
Ia Municipal Unit
1
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2 объекта найдено
Отель 39 комнат в Agia Paraskevi, Греция
Отель 39 комнат
Agia Paraskevi, Греция
39 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем к продаже 4-х звездный гостиничный комплекс с 39 номерами на острове Санторини. О…
Отель 1 комната в Перисса, Греция
Отель 1 комната
Перисса, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…
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