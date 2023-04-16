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Купить отель с видом на море в Thira Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Перисса, Греция
Отель 1 комната
Перисса, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…

Параметры недвижимости в Thira Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
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