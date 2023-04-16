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Купить отель в Thira Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Отель 39 комнатв Agia Paraskevi, Греция
Отель 39 комнат
Agia Paraskevi, Греция
39 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем к продаже 4-х звездный гостиничный комплекс с 39 номерами на острове Санторини. О…
Отель 1 комнатав Episkopi Gonias, Греция
Отель 1 комната
Episkopi Gonias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 3,500,000
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Продается жилой комплекс на острове Санторини, состоящий из 8 квартир. …
Отель 1 комнатав Перисса, Греция
Отель 1 комната
Перисса, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…

Параметры недвижимости в Thira Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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