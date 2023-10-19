Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Thira Municipal Unit

Коммерческая недвижимость в Thira Municipal Unit, Греция

отели
3
4 объекта найдено
Отель 39 комнат с бассейном, с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Отель 39 комнат с бассейном, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 1
Предлагаем к продаже 4-х звездный гостиничный комплекс с 39 номерами на острове Санторини. О…
Цена по запросу
Отель 1 комната с furnishings в Episkopi Gonias, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Episkopi Gonias, Греция
Комнаты 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Продается жилой комплекс на острове Санторини, состоящий из 8 квартир. …
€3,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Перисса, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Перисса, Греция
Комнаты 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Акротирион, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Акротирион, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 046 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу эксклюзивный бизнес состоящий из 5 автономных вилл с бассейном на ос…
€8,50 млн
Realting.com
Перейти