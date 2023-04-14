ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Фессалия
Магазины
Купить магазин с видом на горы в периферия Фессалия, Греция
Municipality of Larissa
1
Лариса
1
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Като Хорио, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 108,723
Предлогается на продажу старое здание с участком на Крите. Здание общей площадью 180 кв.м., …
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 963,683
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 645,210
Продается бизнес кафе-бар расположенный в центре курортного поселка Олимпийской Ривьеры. Пер…
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 88,955
Продается бизнес площадью 75 кв.м на Западном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью.…
Коммерческая 1 комната
Nea Chrani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 59,304
Продается бизнес площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на город. …
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 74,129
Продается бизнес площадью 118 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. У объекта ест…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,421,564
Продается бизнес площадью 2500 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимост…
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
28 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,191,156
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
360 м²
€ 1,022,409
Предлогается на продажу коммерческое помешенные 60 кв.м. которое функционирует под магазин и…
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната
Ligides, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,877,947
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 523,848
Продается помещение 402 кв.м. на третьем этаже, которое может быть использовано для организа…
Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты