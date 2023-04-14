Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Магазины

Купить магазин в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
1
Лариса
1
Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазинв Municipality of Larissa, Греция
Магазин
Municipality of Larissa, Греция
€ 65,000
Retail store in a business complex with a total surface of 157.03 sq.m.It comprises of an 80…

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти