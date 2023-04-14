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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
60
Лариса
60
Лептокарья
38
Литохоро
10
Platamonas
5
Волос
5
South Pilio Municipality
2
Zagora - Mouresi Municipality
2
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23 объекта найдено
Отель 50 комнатв Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
50 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель 23 комнатыв Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты
Лептокарья, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
Коммерческая 8 комнатв Лептокарья, Греция
Коммерческая 8 комнат
Лептокарья, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Предлагается на продажу земельный участок в 30 метрах от пляжа. Участок расположен недалеко …
Отель 1 комнатав South Pilio Municipality, Греция
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
Отель 33 комнатыв Загора, Греция
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
Отель 9 комнатв Platamonas, Греция
Отель 9 комнат
Platamonas, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 199,900
Продается гостиница площадью 223 кв.м., состоящая из 7 мебелированых номеров с кухнями и душ…
Отель 1 комнатав Лептокарья, Греция
Отель 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
Коммерческая 1 комнатав Nea Mesagkala, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Mesagkala, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается действующий бизнес, состоящий из ресторана и кафетерии на первом уровне, и 4 апарт…
Коммерческая 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается третий этаж гостиницы, площадью 281 кв.м. Этаж состоит из 9 апартаментов включающи…
Коммерческая 1 комнатав Kokkino Nero, Греция
Коммерческая 1 комната
Kokkino Nero, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 850 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид н…
Коммерческая 1 комнатав Karitsa, Греция
Коммерческая 1 комната
Karitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 240 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид н…
Коммерческая 1 комнатав Chrysomilia, Греция
Коммерческая 1 комната
Chrysomilia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается бизнес площадью 2000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный в…
Отель 1 комнатав Koropi, Греция
Отель 1 комната
Koropi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается трехэтажное здание общей площадью 550 кв.м. Здание изначально было спланированно с…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Larissa, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Larissa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Предлагается на продажу бизнес, ресторан кафе-бар расположенный в изумительно квасивом месте…
Коммерческая 15 комнатв Лептокарья, Греция
Коммерческая 15 комнат
Лептокарья, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продаются три коттеджа на стадии строительства, общая площадь коттеджей составляет 450 кв.м.…
Коммерческая 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес состоящий из 7 независимых коттеджа находящихся на стадии стротельства. Кот…
Отель 24 комнатыв Nea Mesagkala, Греция
Отель 24 комнаты
Nea Mesagkala, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Отель 16 комнатв Лептокарья, Греция
Отель 16 комнат
Лептокарья, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Коммерческая 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Коммерческая 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Предлагается 50% коммерческого сдания расположенного у центральной трассы ведущей к популярн…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается помещение пригодное под любой вид бизнеса общей площадью 1000 кв.м.. Обьект владее…
Отель 25 комнатв Лептокарья, Греция
Отель 25 комнат
Лептокарья, Греция
25 Количество комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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