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Купить отель с бассейном в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
26
Лариса
26
Лептокарья
20
Platamonas
5
South Pilio Municipality
2
Zagora - Mouresi Municipality
2
Волос
2
Загора
2
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5 объектов найдено
Отельв Лептокарья, Греция
Отель
Лептокарья, Греция
1 286 м² -1 Этаж
€ 1,950,000
Leptokaria ПРОДАЁТСЯ Гостиница 22 WC Площадь: 1 m2, 4 Уровни, Не важно, Автостоянка, Сад…
Отельв Лептокарья, Греция
Отель
Лептокарья, Греция
730 м² -1 Этаж
€ 830,000
Leptokaria ПРОДАЁТСЯ Гостиница 16 WC Площадь: 730 m2, 3 Уровни, Новостройка, , Код. HPS5…
Отельв Лептокарья, Греция
Отель
Лептокарья, Греция
1 550 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Leptokaria ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1550 m2, 5 Уровни, Не важно, Автостоянка, Код. …
Отель 50 комнатв Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
50 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель 23 комнатыв Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты
Лептокарья, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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