Купить отель с видом на море в периферия Фессалия, Греция

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Realting.com
Греция
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периферия Фессалия
Гостиницы, отели
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Отель
Лептокарья, Греция
730 м²
-1 Этаж
€ 830,000
Leptokaria ПРОДАЁТСЯ Гостиница 16 WC Площадь: 730 m2, 3 Уровни, Новостройка, , Код. HPS5…
Отель
Лептокарья, Греция
1 550 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Leptokaria ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1550 m2, 5 Уровни, Не важно, Автостоянка, Код. …
Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
50 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
33 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
Отель 1 комната
Koropi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 860,000
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
Отель 24 комнаты
Nea Mesagkala, Греция
24 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Отель 16 комнат
Лептокарья, Греция
16 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель 19 комнат
Лептокарья, Греция
19 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
28 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 2,600,000
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
28 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
Отель 25 комнат
Лептокарья, Греция
25 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция
с видом на горы
с бассейном
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