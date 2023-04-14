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Купить отель с видом на горы в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
26
Лариса
26
Лептокарья
20
Platamonas
5
South Pilio Municipality
2
Zagora - Mouresi Municipality
2
Волос
2
Загора
2
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10 объектов найдено
Отель 50 комнатв Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
50 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель 23 комнатыв Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты
Лептокарья, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
Отель 1 комнатав South Pilio Municipality, Греция
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
Отель 33 комнатыв Загора, Греция
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
Отель 9 комнатв Platamonas, Греция
Отель 9 комнат
Platamonas, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 199,900
Продается гостиница площадью 223 кв.м., состоящая из 7 мебелированых номеров с кухнями и душ…
Отель 1 комнатав Лептокарья, Греция
Отель 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
Отель 1 комнатав Koropi, Греция
Отель 1 комната
Koropi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
Отель 24 комнатыв Nea Mesagkala, Греция
Отель 24 комнаты
Nea Mesagkala, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Отель 16 комнатв Лептокарья, Греция
Отель 16 комнат
Лептокарья, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель 25 комнатв Лептокарья, Греция
Отель 25 комнат
Лептокарья, Греция
25 Количество комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на море
с бассейном
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