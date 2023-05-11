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Коммерческая недвижимость с бассейном в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Larissa
52
Лариса
52
Лептокарья
31
demos chalkideon
26
Халкис
26
demos istiaias-aidepsou
11
Литохоро
10
Волос
5
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9 объектов найдено
Отель 50 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 50
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель 23 комнаты в Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
Отель 1 комната в Арахова, Греция
Отель 1 комната
Арахова, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
Отель 1 комната в Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Коммерческая 1 комната в Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 1 комната в Паралия Авлида, Греция
Коммерческая 1 комната
Паралия Авлида, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
Отель 33 комнаты в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Коммерческая 1 комната в Theologos, Греция
Коммерческая 1 комната
Theologos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается бизнес площадью 207 кв.м в центральной Греции. У объекта есть кондиционер, зона ба…
Коммерческая 1 комната в Паралия Агия Аннас, Греция
Коммерческая 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу кемпинг на острове Эвия, недалеко от пляжа Агиа Анна в северной част…
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