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Магазины в Фессалии и Центральной Греции, Греция

коммерческая недвижимость
107
отели
38
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2 объекта найдено
Магазин в Муниципалитет Халкиде, Греция
Магазин
Муниципалитет Халкиде, Греция
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
€880,000
Магазин в Municipality of Larissa, Греция
Магазин
Municipality of Larissa, Греция
Retail store in a business complex with a total surface of 157.03 sq.m.It comprises of an 80…
€65,000
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