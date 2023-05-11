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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
Коммерческая недвижимость с видом на море в Фессалии и Центральной Греции, Греция
Municipality of Larissa
52
Лариса
52
Лептокарья
31
demos chalkideon
26
Халкис
26
demos istiaias-aidepsou
11
Литохоро
10
Волос
5
Лутра-Эдипсу
5
demos delphon
4
Platamonas
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Неа-Артаки
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40 объектов найдено
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Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
50
4
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Коммерческая 8 комнат
Лептокарья, Греция
8
2
Цена по запросу
Предлагается на продажу земельный участок в 30 метрах от пляжа. Участок расположен недалеко …
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
1
1
€ 2,900,000
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
33
3
€ 3,800,000
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
1
1
€ 600,000
Продается помещение площадью 300 кв.м. в популярном курортном городке Пиерии. Помещение нахо…
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1
1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1
1
€ 850,000
Предлагается на продажу здание, которое на данный момент находится в стадии строительства. З…
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1
1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1
1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1
1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Коммерческая 1 комната
Агиос, Греция
1
1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната
Акти, Греция
1
1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Отель 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1
1
€ 1,850,000
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1
1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1
1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Коммерческая 1 комната
Nea Mesagkala, Греция
1
1
€ 390,000
Продается действующий бизнес, состоящий из ресторана и кафетерии на первом уровне, и 4 апарт…
Коммерческая 1 комната
Ano Volos, Греция
1
1
€ 1,100,000
Продается помещение площадью 612 кв.м. всего в 50 метрах от прекрасного песчаного пляжа.Поме…
Коммерческая 1 комната
Kokkino Nero, Греция
1
1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 850 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид н…
Коммерческая 1 комната
Karitsa, Греция
1
1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 240 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид н…
Отель 1 комната
Koropi, Греция
1
1
€ 860,000
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1
1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Коммерческая 1 комната
Лутра Гиалтрон, Греция
1
1
€ 550,000
Предлагается на продажу гостиничное здание в северной части острова Эвия, в городке Лутра Ял…
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1
3
€ 250,000
Продается трехэтажное здание общей площадью 550 кв.м. Здание изначально было спланированно с…
Коммерческая 15 комнат
Лептокарья, Греция
15
1
€ 290,000
Продаются три коттеджа на стадии строительства, общая площадь коттеджей составляет 450 кв.м.…
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
1
1
€ 550,000
Продается бизнес состоящий из 7 независимых коттеджа находящихся на стадии стротельства. Кот…
Коммерческая 1 комната
Паралия Авлида, Греция
1
1
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
33
3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Коммерческая 1 комната
Волос, Греция
1
1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 381 кв.м в Волосе-Пилио. Из окон открывается вид на море. У объект…
Коммерческая 5 комнат
Лептокарья, Греция
5
3
€ 650,000
Продается бизнес кафе-бар расположенный в центре курортного поселка Олимпийской Ривьеры. Пер…
Отель 24 комнаты
Nea Mesagkala, Греция
24
2
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
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