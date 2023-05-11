Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. Производственные помещения

Производственные здания с бассейном в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната в Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 234,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на горо…
Коммерческая 1 комната в Гувья, Греция
Коммерческая 1 комната
Гувья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
На острове Корфу продается здание площадью 600 кв. м. Функционировало как ночной клуб. Есть …
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Месторасположение: Центр, Площадь Караискаки Историческое здание в центре Афин,имеет выгодно…
Коммерческая 1 комната в Dionysiou, Греция
Коммерческая 1 комната
Dionysiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается здание площадью 360 кв.м. в районе Халкидиков. Здание состоит из двух квартир на п…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается бизнес площадью 49 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Производство в Pefkochori, Греция
Производство
Pefkochori, Греция
Площадь 5 210 м²
€ 57,964
Property Code. 3-1167 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €60.000 . Discover t…
Коммерческая 2 комнаты в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Цена по запросу
ID Immobilien: 11713 - Лефкакия, недавно построенная мезонет на фасаде на первом этаже ПРОДА…
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Предлагается на продажу магазин для коммерческой эксплуатации в районе Каллифея. Помещение р…
Отель 16 спален в demos kassandras, Греция
Отель 16 спален
demos kassandras, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 900 м²
€ 3,611,717
Property Code: HPS490 - Hotel FOR SALE in Kassandra Sani for €3.600.000 . This 900 sq. m. fu…
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Предлагается на продажу кладовое помещение площадью 300 кв.м. расположенное на цокольном эта…
Коммерческая 1 комната в Analipsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагается на продажу бизнес на Крите. Он состоит из двух недостроенных мезонетов общей пл…
Производство в Палиури, Греция
Производство
Палиури, Греция
Площадь 8 066 м²
€ 328,462
Realting.com
Перейти