Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. Производственные помещения

Производственные здания с видом на море в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Крит, Греция
Коммерческая
Крит, Греция
Площадь 35 000 м²
€ 7,217,207
Греция о-в Крит &nbsp; Спортивно-развлекательный центр &nbsp; …
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается помещениеплощадью 167кв.м
Отель 18 комнат в Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 18
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Отель 1 комната в Лутра Ореас Еленис, Греция
Отель 1 комната
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
Коммерческая 5 комнат в Agia Varvara, Греция
Коммерческая 5 комнат
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 425,000
В продаже семейный бизнес сдающихся апартаментов в регионе Лассити. Здание состоит из 5-ти к…
Отель в Афины, Греция
Отель
Афины, Греция
€ 800,000
Это очаровательный гостевой дом на продажу в Апокоронас Ханья Крит, расположенный на курорте…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 22,000
Продается коммерческое помещение площадью 55 кв. метров. Помещение находится в историческом …
Отель 42 комнаты в Makrigialos, Греция
Отель 42 комнаты
Makrigialos, Греция
Комнаты 42
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
Отель 23 комнаты в Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,380,000
Предлагается к продаже 4-х этажное здание в Дафни области общей площадью 680 кв. м, состоящи…
Отель 30 комнат в Сикея, Греция
Отель 30 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Инвестиционная недвижимость на продажу в районе Агиос Димитриос. Он состоит из двух автономн…
Realting.com
Перейти