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Отели с видом на море в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Larissa
19
Лариса
19
Лептокарья
14
demos istiaias-aidepsou
6
Platamonas
4
Лутра-Эдипсу
4
demos chalkideon
3
Халкис
3
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19 объектов найдено
Отель 50 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 50
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель 1 комната в South Pilio Municipality, Греция
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
Отель 33 комнаты в Загора, Греция
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
Отель 1 комната в Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Отель 1 комната в Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Отель 1 комната в Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Отель 1 комната в Камена-Вурла, Греция
Отель 1 комната
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,850,000
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
Отель 1 комната в Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Отель 1 комната в Koropi, Греция
Отель 1 комната
Koropi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 860,000
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
Отель 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Отель 33 комнаты в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Отель 24 комнаты в Nea Mesagkala, Греция
Отель 24 комнаты
Nea Mesagkala, Греция
Комнаты 24
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Отель 16 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 16 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель 19 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 19 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 19
Количество этажей 4
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отель 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 28 комнат в Platamonas, Греция
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
Комнаты 28
Количество этажей 4
€ 2,600,000
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
Отель 28 комнат в Platamonas, Греция
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
Комнаты 28
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
Отель 25 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 25 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 25
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
Отель 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 470,000
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…
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