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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
Гостиницы, отели
Отели с видом на горы в Фессалии и Центральной Греции, Греция
Municipality of Larissa
19
Лариса
19
Лептокарья
14
demos istiaias-aidepsou
6
Platamonas
4
Лутра-Эдипсу
4
demos chalkideon
3
Халкис
3
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16 объектов найдено
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Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
50
4
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель 23 комнаты
Лептокарья, Греция
23
3
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
1
1
€ 2,900,000
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
33
3
€ 3,800,000
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1
1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1
1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Отель 1 комната
Арахова, Греция
1
1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
Отель 1 комната
Акти, Греция
1
1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1
1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Отель 1 комната
Лептокарья, Греция
1
1
€ 1,950,000
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
Отель 1 комната
Koropi, Греция
1
1
€ 860,000
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1
1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Отель 24 комнаты
Nea Mesagkala, Греция
24
2
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Отель 16 комнат
Лептокарья, Греция
16
3
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1
1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 25 комнат
Лептокарья, Греция
25
3
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
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