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Отели в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Larissa
16
Лариса
16
Лептокарья
13
Муниципалитет Истия-Айдипсос
6
Лутра-Эдипсу
4
Муниципалитет Халкиде
3
Халкис
3
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38 объектов найдено
Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 50
Площадь 1 630 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
€2,20 млн
Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 23
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
€800,000
Отель 7 спален в Скиатос, Греция
Отель 7 спален
Скиатос, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 183 м²
Код недвижимости: 1472 - ПРОДАЕТСЯ 7 Пространства, Отель общей площадью 183 кв.м, уровни 2 S…
€790,000
Отель 41 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 41 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 41
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 1650 кв.м в регионе Пиерия. Трехэтажная гостиница вмещает 41 но…
€2,20 млн
Отель 28 комнат с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 28 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 28
Площадь 765 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница площадью 750 кв.м в регионе Пиерия. Гостиница находится в …
€1,60 млн
Отель 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 920 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница общей площадью 1920 кв.м. на окраине курортного городка популярного свои…
€700,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 634 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
€2,90 млн
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Anilio, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Anilio, Греция
Комнаты 33
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
€3,80 млн
Отель 1 комната с furnishings в Portaria, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Portaria, Греция
Комнаты 1
Площадь 830 м²
Количество этажей 1
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
€1,30 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
€1,80 млн
Отель 1 комната с furnishings в Кутуриля, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кутуриля, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
€750,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€1,20 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Арахова, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Арахова, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
€7,88 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неохори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неохори, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
€6,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Камена-Вурла, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
€1,85 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эретрия, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
€1,70 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 286 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
€1,95 млн
Отель 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Пятиэтажная гостиница располаг…
€2,10 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 1
Площадь 864 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
€860,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,10 млн
Отель 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 900 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится на …
€360,000
Отель 22 комнаты с furnishings в Волос, Греция
Отель 22 комнаты с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 22
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается четырехэтажная гостиница в регионе г. Волос. Гостиница владеет площадью 805 кв.м. …
€1,10 млн
Отель 16 комнат с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 16 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Площадь 730 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
€1,35 млн
Отель 1 комната с furnishings в Амфиклия, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Амфиклия, Греция
Комнаты 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Гостиничный комплекс находится в районе Фтиотида, у подножия горы Парнассос, в небольшом мес…
€430,000
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 33
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
€3,80 млн
Отель 1 комната с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Отель располагается в курортном городе Лутра Эдипсу, известном спа-курорте Эвии. Благодаря с…
€950,000
Отель 25 комнат с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 25 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 25
Площадь 1 220 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей и владеет п…
€1,000,000
Отель 1 комната с furnishings в Виниан, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса.Гостиница состоит из:Четырех …
€1,60 млн
Отель 24 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nea Mesagkala, Греция
Отель 24 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Mesagkala, Греция
Комнаты 24
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
€1,80 млн
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
€900,000

Типы недвижимости в Фессалии и Центральной Греции

коммерческая недвижимость
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