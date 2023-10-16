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Коммерческая недвижимость в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Larissa
45
Лариса
45
Лептокарья
30
Муниципалитет Халкиде
25
Халкис
25
Муниципалитет Истия-Айдипсос
11
Литохоро
8
Волос
5
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107 объектов найдено
Коммерческая 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€210,000
Коммерческая 2 комнаты с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью
€130,000
Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 50
Площадь 1 630 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
€2,20 млн
Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 23
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
€800,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Виниан, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
€800,000
Отель 7 спален в Скиатос, Греция
Отель 7 спален
Скиатос, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 183 м²
Код недвижимости: 1472 - ПРОДАЕТСЯ 7 Пространства, Отель общей площадью 183 кв.м, уровни 2 S…
€790,000
Производство в Сикамино, Греция
Производство
Сикамино, Греция
Площадь 17 000 м²
Sykaminos Oropos SALE Земля площадью 17000 кв.м., 17 акров, неаккуратная и амфитеатр, имеет …
€950,000
Магазин в Муниципалитет Халкиде, Греция
Магазин
Муниципалитет Халкиде, Греция
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
€880,000
Магазин в Municipality of Larissa, Греция
Магазин
Municipality of Larissa, Греция
Retail store in a business complex with a total surface of 157.03 sq.m.It comprises of an 80…
€65,000
Коммерческая в Трикала, Греция
Коммерческая
Трикала, Греция
Two-storey commercial building with a total surface of 688.32 sq.m.It consists of a 224.30 s…
€610,000
Коммерческая 4 комнаты с furnishings в Ambelochori, Греция
Коммерческая 4 комнаты с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается двуэтажное здание с 4 квартирами, в районе Паллини в Восточной Аттике. Площадь ква…
€540,000
Отель 41 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 41 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 41
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 1650 кв.м в регионе Пиерия. Трехэтажная гостиница вмещает 41 но…
€2,20 млн
Отель 28 комнат с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 28 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 28
Площадь 765 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница площадью 750 кв.м в регионе Пиерия. Гостиница находится в …
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес на первой береговой линии в Олимпийской ривьере. Бизнес представляет собой …
€1,25 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 1
Продается здание под бизнес у самой кромки моря Олимпийской ривьеры. Первый этаж здания функ…
€2,40 млн
Отель 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 920 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница общей площадью 1920 кв.м. на окраине курортного городка популярного свои…
€700,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 634 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
€2,90 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Писсонас, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Писсонас, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается двухуровневый магазин на о. Эвия. Первый этаж имеет площадь 125 кв.м. Под ним нахо…
€210,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Василикон, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Василикон, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажное здание, состоящее из 12 апартаментов на западном мысе Эвии. Каждый эта…
€750,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 105 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. такжэ …
€340,000
Коммерческая 2 комнаты с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. Продаю…
€221,000
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Anilio, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Anilio, Греция
Комнаты 33
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
€3,80 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается помещение площадью 300 кв.м. в популярном курортном городке Пиерии. Помещение нахо…
€600,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Магазин на набережной курортного городка Катерини площадью 62 кв.м. Магазин состоит из едино…
€165,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под бизнес площадью 100 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. П…
€145,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия площадью 1.370 кв.м. Располож…
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу магазин площадью 90 кв.м. на осторве Эвия, Халкида
€170,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия, Халкида. Находится на центра…
€450,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в городе Халкида. Состоит из двух магазинов н…
€280,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Филла, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу 4 коммерческих помещений общей площадью 900 кв.м. в курортном городк…
€1,50 млн

Типы недвижимости в Фессалии и Центральной Греции

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