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Коммерческая недвижимость с бассейном в Салоники, Греция

Перея
19
Neoi Epivates
13
Неа-Каликратия
9
Neo Rysio
7
Pentalofos
6
Plagiari
6
Trilofos
6
Drymos
5
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2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
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