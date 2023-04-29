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  5. Municipality of Thessaloniki

Коммерческая недвижимость с видом на море в Салоники, Греция

Перея
19
Neoi Epivates
13
Неа-Каликратия
9
Neo Rysio
7
Pentalofos
6
Plagiari
6
Trilofos
6
Drymos
5
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31 объект найдено
Офис 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² Количество этажей 7
€ 70,000
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 138,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается бизнес площадью 268 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море
Отель 1 комната в Перея, Греция
Отель 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель 12 комнат в oikismos phoinikes, Греция
Отель 12 комнат
oikismos phoinikes, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 2
€ 950,000
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продаются пять квартир-студий в пригороде Салоник. Квартиры, площадью 25 кв.м каждая, распол…
Коммерческая 1 комната в Nea Gonia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Gonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 84,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается великолепный вид на море…
Коммерческая 1 комната в Zografou, Греция
Коммерческая 1 комната
Zografou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается бизнес в курортном поселке, Халкидики. Бизнес представляет собой здание общей площ…
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Коммерческая 4 спальни в Перея, Греция
Коммерческая 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 875,000
Продается коммерческое помещение в пригороде города Салоники, общей площадью 212 кв.м. с пря…
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается бизнес в центре курортного пригорода Салоник. Бизнес состоит из здания площадью 66…
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Коммерческая 1 комната в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Коммерческая 1 комната в Makrigialos, Греция
Коммерческая 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 360,000
Продается бизнес на первой береговой линии туристического поселка. Общая площадь сдания сост…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес состоит из 7 квартир …
Коммерческая 1 комната в Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 14810 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на…
Коммерческая 2 комнаты в Flogita, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Flogita, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продаётся гостиница площадью 1300 кв.м. в пригороде Салоник. На первом этаже здания находитс…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продажа многоквартирного дома, состоящий из 665 кв.м. на участке площадью 428 кв.м. Жилой ко…
Коммерческая 1 комната в Nea Plagia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 145 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон …
Коммерческая 2 спальни в Sozopoli, Греция
Коммерческая 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается бизнес площадью 65 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
Коммерческая 1 комната в Sozopoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Sozopoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается комплекс таунхаусов с кафе-рестораном в Халкидики. Комплексимеет 50таунхаусовплоща…
Коммерческая 25 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 25 комнат
Neoi Epivates, Греция
25 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс, состоящий из пяти таунхаусов, расположенный недал…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается бизнес площадью 26 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море, на город. Пр…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 7,500,000
Продается коммерческое помещение 419 кв.м. в лучшей части Салоники. Первый этаж 284 кв.м. и …
Коммерческая 1 комната в oikismos kato galene, Греция
Коммерческая 1 комната
oikismos kato galene, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продаются 4 квартиры-студии на первом этаже, общей площадью 120 кв.м (100 кв.м.), расположен…
Коммерческая 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается офис 66 кв. м. (второй этаж) в центре Салоники. Месторасположение: Улица Каратасу 1
Коммерческая 1 комната в Agios Pavlos, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
Коммерческая 1 комната в oikismos phoinikes, Греция
Коммерческая 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
Отель 16 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
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