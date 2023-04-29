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Продажа офисных помещений в Салоники, Греция

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2 объекта найдено
Офис 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² Количество этажей 7
€ 70,000
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
Офис 18 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 18 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
18 Количество комнат 1 410 м² -1 Этаж
€ 1,850,000
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 18 Помещения, 4 Ванная Площадь: 1410 m2, Цоколь этаж, …
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