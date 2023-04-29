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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Салоники, Греция

Перея
19
Neoi Epivates
13
Неа-Каликратия
9
Neo Rysio
7
Pentalofos
6
Plagiari
6
Trilofos
6
Drymos
5
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13 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Trilofos, Греция
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 980 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Отель 1 комната в Ardameri, Греция
Отель 1 комната
Ardameri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Комплекс состоит из трёх таунхаусов и четырёх квартир обшей площадью 600кв.м . Продаются на …
Коммерческая 1 комната в Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 975,000
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
Коммерческая 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 446 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
Коммерческая 1 комната в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Коммерческая 1 комната в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Коммерческая 1 комната в Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продаетсяздание площадью 540 кв.м в пригороде Салоник.Имеет великолепный вид на горы.Здания …
Коммерческая 1 комната в Tagarades, Греция
Коммерческая 1 комната
Tagarades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех коттеджей: Коттеджы, каждый по 285 кв.м им…
Коммерческая 12 комнат в Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 12 комнат
Agia Paraskevi, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 3
€ 275,000
Продаются дватаунхаусаплощадью 170 кв.м. (3 уровня)в пригородеСалониках. Есть возможностькуп…
Коммерческая 1 комната в Trilofos, Греция
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 4500 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великол…
Отель 16 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
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