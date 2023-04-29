Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость с видом на горы в Салоники, Греция

Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель в Metamorfosi, Греция
Отель
Metamorfosi, Греция
210 м² -1 Этаж
€ 1,001,246
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 210 m2, , Новостройка, Автостоянка, Сад, Бассейн, В…
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
1 800 м²
€ 1,702,118
Продается бизнес площадью 1800 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. Недвижимость…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
300 м²
€ 700,872
Продается помещение для ресторанного бизнеса площадью 300 кв.м в районе Платаньяс- Ханья. По…
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
1 200 м²
€ 1,601,993
Предлагается на продажу коммерческое помещение 1.200 кв.м.Помещение состоит из:Подвального п…
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
329 м²
€ 400,498
Предлагается на продажу коммерческое помещение в центре Афин, площадью в 329 кв.м. Помещение…
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
730 м²
€ 2,603,239
Предлагается на продажу 3-х этажное коммерческое здание в районе Глифада Объект состоит из :…
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 901,121
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
1 460 м²
€ 1,461,819
Предлагается на продажу здание площадью в 1460 в.м. Здание состоит из: Цокольный этаж - поме…
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 650,810
Продается четырехэтажное здание общей площадью 450 кв.м в городе Катерини. На цокольном этаж…
Коммерческая 1 комната в Kriopigi, Греция
Коммерческая 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
В туристическом поселке с развитой инфраструктурой продается двухуровневое помещение под маг…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
240 м²
€ 400,498
Комплекс состоит из 6 апартаментов площадью по 40 кв.м. Комплекс построен на участке площадь…
Отель 11 комнат в Неа-Скиони, Греция
Отель 11 комнат
Неа-Скиони, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается мини-отель, состоящий из 11 номеров, на западном мысе п-ове Кассандра, в 30 м от м…
Realting.com
Перейти