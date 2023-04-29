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Инвестиционная недвижимость в Салоники, Греция

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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 55,000
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
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