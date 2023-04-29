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Отели с бассейном в Салоники, Греция

Agia Triada
1
Neo Rysio
1
Pentalofos
1
Неа-Каликратия
1
Неа-Миханьона
1
Перея
1
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1 объект найдено
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
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