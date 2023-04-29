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Отели с видом на море в Салоники, Греция

Agia Triada
1
Neo Rysio
1
Pentalofos
1
Неа-Каликратия
1
Неа-Миханьона
1
Перея
1
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4 объекта найдено
Отель 1 комната в Перея, Греция
Отель 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель 12 комнат в oikismos phoinikes, Греция
Отель 12 комнат
oikismos phoinikes, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 2
€ 950,000
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель 16 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
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