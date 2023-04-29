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Отели с видом на горы в Салоники, Греция

Agia Triada
1
Neo Rysio
1
Pentalofos
1
Неа-Каликратия
1
Неа-Миханьона
1
Перея
1
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2 объекта найдено
Отель 1 комната в Ardameri, Греция
Отель 1 комната
Ardameri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Отель 16 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
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