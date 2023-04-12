Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Складские помещения

Купить склад с бассейном в периферийная единица Салоники, Греция

Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 25 спаленв Никити, Греция
Отель 25 спален
Никити, Греция
25 ванных комнат 1 183 м²
€ 3,500,000
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
Отель 1 комнатав Коринос, Греция
Отель 1 комната
Коринос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
450 м²
€ 1,991,463
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
Коммерческая 9 комнатв Asprvrysi, Греция
Коммерческая 9 комнат
Asprvrysi, Греция
9 Количество комнат 10 ванных комнат 610 м²
Цена по запросу
ID недвижимость. 581364 - Центр, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 375 м2, - цена покупк…
Коммерческая 1 комнатав Мосхато, Греция
Коммерческая 1 комната
Мосхато, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 677,097
Предлагается на продажу обьект в 4-этажа. На первом этаже расположен магазин 110 кв.м высота…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
350 м²
€ 497,866
Продается мини-гостиница на втором "пальце" п-ова Халкидики, Ситонии. Площадь гостиницы сост…
Отельв Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
800 м²
€ 3,982,926
Предлагаем Вашему вниманию комплекс апартаментов в элитном районе п-ова Кассандра. Комплекс …
Отельв Pefkochori, Греция
Отель
Pefkochori, Греция
1 000 м² -1 Этаж
€ 4,200,000
Площадь всего здания 1000 кв.м вмещает 32 комнату и ресепшн, магазин, продающий сладости, и …
Отель 7 ванныхв Никити, Греция
Отель 7 ванных
Никити, Греция
7 ванных комнат 220 м²
€ 850,000
Property Code: HPS2528 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €850.000 . This 220 sq. m. H…
Магазин 1 спальняв alimos, Греция
Магазин 1 спальня
alimos, Греция
48 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
Коммерческая 1 комнатав Аммудара, Греция
Коммерческая 1 комната
Аммудара, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 497,866
Продается бизнес площадью 276 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отельв Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
448 м²
€ 597,439
Продается гостиница в популярном курортном поселке п-ова Кассандра. Номерной фонд отеля сост…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти