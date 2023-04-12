Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Складские помещения

Купить склад с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция

Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 139,402
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
830 м²
€ 1,294,451
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
Отель 14 комнатв Mournies, Греция
Отель 14 комнат
Mournies, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отель 23 комнатыв Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты
Лептокарья, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
Отель 15 комнатв Fourka, Греция
Отель 15 комнат
Fourka, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 288 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Гостиница име…
Отельв Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
4 000 м²
€ 4,500,000
Категория отеля - 3 ключи (85 апартаментов), и вся площадь составляет 2000 кв.м., и он распо…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 129,445
В одном из самых престижных районов города продаётся коммерческоепомещение, которое располож…
Коммерческая 1 комнатав Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,091,036
Предлагается на продажу коммерческое помещение (первый этаж - бельэтаж ) коммерческого здани…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
580 м²
€ 1,692,743
Предлагается на продажу комплекс из 14 квартир в порту Херсониссос. Комплекс площадью 580 кв…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 497,866
Продается коммерческое помешение площадью 500 кв м в районе Ореокастро, Салоники. Он состоит…
Коммерческая 1 комнатав Ligides, Греция
Коммерческая 1 комната
Ligides, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,891,890
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
1 200 м²
€ 796,585
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти