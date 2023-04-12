Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в периферийная единица Салоники, Греция

Municipal unit of Efkarpia
19
Перея
19
Municipal Unit of Evosmo
17
Municipality of Neapoli-Sykies
16
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
14
Neoi Epivates
13
Chortiatis Municipal Unit
11
Ampelokipi - Menemeni Municipality
10
Показать больше
10 объектов найдено
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
520 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
4 530 м²
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
Офисв периферия Центральная Македония, Греция
Офис
периферия Центральная Македония, Греция
207 м² -1 Этаж
€ 800,000
Nea Krini ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 207 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2021, Автономн…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
410 м² -1 Этаж
€ 455,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 410 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
460 м² -1 Этаж
€ 770,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 460 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
415 м² -1 Этаж
€ 510,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 415 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Отель 7 комнатв Anchialos, Греция
Отель 7 комнат
Anchialos, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
Коммерческая 1 комнатав Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Отель 1 комнатав Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти