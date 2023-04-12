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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция
Pentalofos
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58 объектов найдено
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Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
€ 750,000
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс, состоящий из пяти таунхаусов, расположенный недал…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 400,000
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
388 м²
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
5 200 м²
€ 2,200,000
Продается банкетный зал и теннисный клуб на участке площадью 9 200 кв.м. в районе Салоников.…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
665 м²
€ 1,100,000
Продажа многоквартирного дома, состоящий из 665 кв.м. на участке площадью 428 кв.м. Жилой ко…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 130 м²
€ 2,600,000
Продается здание в центре г. Салоники, в непосредственной близости с набережной города, морс…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 300 м²
€ 2,000,000
Продаётся гостиница площадью 1300 кв.м. в пригороде Салоник. На первом этаже здания находитс…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
14 810 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 14810 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
420 м²
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес состоит из 7 квартир …
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
520 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
660 м²
€ 1,100,000
Продается бизнес в центре курортного пригорода Салоник. Бизнес состоит из здания площадью 66…
Коммерческая 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
212 м²
€ 875,000
Продается коммерческое помещение в пригороде города Салоники, общей площадью 212 кв.м. с пря…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
265 м²
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 2,500,000
Продается здание под коммерческую деятельность, в самом центре города Салоники, площадью 800…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
770 м²
€ 900,000
Продается коммерческое помещение 770 кв.м в районе Пилеа.Недвижимость разделена на 3 уровня.…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
5 400 м²
€ 4,000,000
Продается здание, расположенное в центре Салоников в непосредственной близости от железнодор…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
419 м²
€ 7,500,000
Продается коммерческое помещение 419 кв.м. в лучшей части Салоники. Первый этаж 284 кв.м. и …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 800,000
Продается коммерческое помещение (здание) площадю 400 кв.м., у въезда города Салоники. Харак…
Офис 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
Количество этажей 7
€ 70,000
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 138,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается бизнес площадью 268 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Отель 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель 12 комнат
oikismos phoinikes, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 950,000
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
Коммерческая 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продаются помещения под офисы и магазины в пригороде Салоник. Помещения расположены на перво…
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продаются пять квартир-студий в пригороде Салоник. Квартиры, площадью 25 кв.м каждая, распол…
Коммерческая 1 комната
Nea Gonia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 84,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается великолепный вид на море…
Коммерческая 2 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается бизнес площадью 3100 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на …
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Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция
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