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Продажа офисных помещений в периферийная единица Салоники, Греция

Kordelio - Evosmos Municipality
3
Municipality of Thessaloniki
3
Municipal Unit of Evosmo
3
Салоники
2
Chortiatis
1
Chortiatis Municipal Unit
1
Municipality of Pylaia - Chortiatis
1
Thessaloniki Municipal Unit
1
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1 объект найдено
Офис 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² Количество этажей 7
€ 70,000
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с бассейном
недорогая
элитное
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