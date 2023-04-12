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Продажа офисных помещений в периферийная единица Салоники, Греция

Kordelio - Evosmos Municipality
3
Municipality of Thessaloniki
3
Municipal Unit of Evosmo
3
Салоники
2
Chortiatis
1
Chortiatis Municipal Unit
1
Municipality of Pylaia - Chortiatis
1
Thessaloniki Municipal Unit
1
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Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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