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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Офисы
Продажа офисных помещений в периферийная единица Салоники, Греция
Kordelio - Evosmos Municipality
3
Municipality of Thessaloniki
3
Municipal Unit of Evosmo
3
Салоники
2
Chortiatis
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