Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция

Municipal unit of Efkarpia
19
Municipal Unit of Evosmo
17
Municipality of Neapoli-Sykies
16
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
14
Neoi Epivates
13
Chortiatis Municipal Unit
11
Ampelokipi - Menemeni Municipality
10
Municipal unit of Stavroupoli
10
Показать больше
36 объектов найдено
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
5 200 м²
€ 2,200,000
Продается банкетный зал и теннисный клуб на участке площадью 9 200 кв.м. в районе Салоников.…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,350,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех коттеджей: Коттеджы, каждый по 285 кв.м им…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 550,000
Здание для продажи состоит из 1 апартамент, 1 магазин и парковки
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
4 530 м²
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
446 м²
€ 300,000
Продается бизнес площадью 446 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 500 м²
€ 975,000
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 350,000
Комплекс состоит из трёх таунхаусов и четырёх квартир обшей площадью 600кв.м . Продаются на …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
265 м²
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
€ 550,000
Эксклюзивное предложение! Продаётся завод 1700 кв.м. на участке 9000 кв.м. Так же на этом уч…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
980 м²
€ 450,000
Продается бизнес площадью 980 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
4 500 м²
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 4500 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великол…
Коммерческая 1 комнатав Trilofos, Греция
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 980 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 42 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается помещение под магазин, площадью 305 кв. м. по 1.000.000 евро. Бизнес расположен на…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,970,000
Продается помещение под бизнес, которое состоится из четырёх магазинах общей площадью 636 кв…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 79 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Отель 1 комнатав Ardameri, Греция
Отель 1 комната
Ardameri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Коммерческая 1 комнатав Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Комплекс состоит из трёх таунхаусов и четырёх квартир обшей площадью 600кв.м . Продаются на …
Коммерческая 1 комнатав Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 975,000
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
Коммерческая 1 комнатав Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 446 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
Коммерческая 1 комнатав Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Коммерческая 1 комнатав Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Здание для продажи состоит из 1 апартамент, 1 магазин и парковки
Коммерческая 1 комнатав Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продаетсяздание площадью 540 кв.м в пригороде Салоник.Имеет великолепный вид на горы.Здания …
Коммерческая 1 комнатав Tagarades, Греция
Коммерческая 1 комната
Tagarades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех коттеджей: Коттеджы, каждый по 285 кв.м им…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти