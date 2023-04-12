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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция
Municipal unit of Efkarpia
19
Municipal Unit of Evosmo
17
Municipality of Neapoli-Sykies
16
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
14
Neoi Epivates
13
Chortiatis Municipal Unit
11
Ampelokipi - Menemeni Municipality
10
Municipal unit of Stavroupoli
10
Agios Pavlos Municipal Unit
9
Municipal unot of Polichni
9
Pylaia Municipal Unit
9
Неа-Каликратия
9
Asvestochori
8
Chalcedon
8
Panorama Municipal Unit
8
Neo Rysio
7
Triandria Municipal Unit
7
Неа-Триглия
7
Municipal Unit of Agios Athanasios
6
Plagiari
6
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36 объектов найдено
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Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
5 200 м²
€ 2,200,000
Продается банкетный зал и теннисный клуб на участке площадью 9 200 кв.м. в районе Салоников.…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,350,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех коттеджей: Коттеджы, каждый по 285 кв.м им…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 550,000
Здание для продажи состоит из 1 апартамент, 1 магазин и парковки
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
4 530 м²
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
446 м²
€ 300,000
Продается бизнес площадью 446 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 500 м²
€ 975,000
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 350,000
Комплекс состоит из трёх таунхаусов и четырёх квартир обшей площадью 600кв.м . Продаются на …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
265 м²
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
€ 550,000
Эксклюзивное предложение! Продаётся завод 1700 кв.м. на участке 9000 кв.м. Так же на этом уч…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
980 м²
€ 450,000
Продается бизнес площадью 980 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
4 500 м²
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 4500 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великол…
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 980 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 42 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается помещение под магазин, площадью 305 кв. м. по 1.000.000 евро. Бизнес расположен на…
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,970,000
Продается помещение под бизнес, которое состоится из четырёх магазинах общей площадью 636 кв…
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 79 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Отель 1 комната
Ardameri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Комплекс состоит из трёх таунхаусов и четырёх квартир обшей площадью 600кв.м . Продаются на …
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 975,000
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 446 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Здание для продажи состоит из 1 апартамент, 1 магазин и парковки
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продаетсяздание площадью 540 кв.м в пригороде Салоник.Имеет великолепный вид на горы.Здания …
Коммерческая 1 комната
Tagarades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех коттеджей: Коттеджы, каждый по 285 кв.м им…
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