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Купить инвестиционная недвижимость с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
2
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
Салоники
1
Инвестиционная В архив
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Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

у моря
недорогая
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