ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция
Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
2
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
Салоники
1
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Chaniotis, Греция
3 200 м²
-1 Этаж
€ 3,485,060
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 82 Ванная Площадь: 3 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
Коммерческая
Греция, Греция
1 600 м²
€ 995,731
Продается частная ферма в пригороде Салоник. Ферма функционирует как развлекательный центр к…
Коммерческая
Афины, Греция
372 м²
€ 1,394,024
Предлагается на продажу здание общей площядью 372 квм на участке 1370 квм Здание состоит из …
Коммерческая 1 комната
Като-Сулион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 348,506
Продается бизнес площадью 540 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на город. Недв…
Коммерческая 6 спален
Tilissos, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,991,463
Продается жилой комплекс, состоящий из 3-х котеджей площадью 582 кв.м. каждый на участке 400…
Отель 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,850,000
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
Отель 20 комнат
Megali Volvi, Греция
20 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 700,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
320 м²
€ 1,244,664
Продается бизнес площадью 320 кв.м в Салониках. Район : Центр
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
330 м²
€ 3,285,914
В районе под названием Кассиопи, который является одним из самых известных мест на острове К…
Коммерческая
Афины, Греция
310 м²
€ 2,489,329
Предлагается к продаже инвестиционная недвижимость, расположенная в центре Афин в районе Мец…
Отель 6 спален
Торони, Греция
6 ванных комнат
240 м²
€ 590,000
Код недвижимости: HPS225 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Торони Центр за € 770.000. Это 320 кв. Отель со…
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция
у моря
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты