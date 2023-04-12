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Купить отель с бассейном в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
17
Салоники
16
Неа-Триглия
2
Agia Triada
1
Agios Athanasios
1
Chalcedon
1
demos bolbes
1
Municipal Unit of Agios Athanasios
1
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4 объекта найдено
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
520 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
Отель 7 комнатв Anchialos, Греция
Отель 7 комнат
Anchialos, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
Отель 1 комнатав Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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