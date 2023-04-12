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Купить отель с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
17
Салоники
16
Неа-Триглия
2
Agia Triada
1
Agios Athanasios
1
Chalcedon
1
demos bolbes
1
Municipal Unit of Agios Athanasios
1
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14 объектов найдено
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 400,000
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
388 м²
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 130 м²
€ 2,600,000
Продается здание в центре г. Салоники, в непосредственной близости с набережной города, морс…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
520 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 2,500,000
Продается здание под коммерческую деятельность, в самом центре города Салоники, площадью 800…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
5 400 м²
€ 4,000,000
Продается здание, расположенное в центре Салоников в непосредственной близости от железнодор…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 800,000
Продается коммерческое помещение (здание) площадю 400 кв.м., у въезда города Салоники. Харак…
Отель 1 комнатав Перея, Греция
Отель 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель 12 комнатв oikismos phoinikes, Греция
Отель 12 комнат
oikismos phoinikes, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 2
€ 950,000
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
Отель 1 комнатав Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель 17 комнатв Makrigialos, Греция
Отель 17 комнат
Makrigialos, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет площадью …
Отель 16 комнатв Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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