Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
17
Салоники
16
Неа-Триглия
2
Agia Triada
1
Agios Athanasios
1
Chalcedon
1
demos bolbes
1
Municipal Unit of Agios Athanasios
1
Показать больше
Отель В архив
Очистить
6 объектов найдено
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
€ 550,000
Эксклюзивное предложение! Продаётся завод 1700 кв.м. на участке 9000 кв.м. Так же на этом уч…
Отель 1 комнатав Ardameri, Греция
Отель 1 комната
Ardameri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Отель 17 комнатв Makrigialos, Греция
Отель 17 комнат
Makrigialos, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет площадью …
Отель 16 комнатв Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти